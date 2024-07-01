«مصر للطيران» تسير 21 رحلة لإعادة الحجاج غدا

أعلنت شركة مصر للطيران تسيير 21 رحلة لإعادة الحجاج المصريين والأفارقة من الأراضى المقدسة، وذلك بواقع 7 رحلات من مطار جدة إلى مطار القاهرة ، و7 رحلات من مطار المدينة المنورة لمطار القاهرة ، ورحلة من مطار جدة السعودي إلى مطار برج العرب، و3 رحلات من مطار جدة إلى مطار كوناكرى بغينيا، و3 رحلات من مطار جدة إلى مطار باماكو بمالي.

الحجاج العائدين غدا

وأضافت الشركة فى بيان صحفى أن الـ21 رحلة التي تسيرها مصر للطيران مخصصيين لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومصر للطيران، وحجاج قرعة القليوبية والجيزة وحجاج الترانزيت وحجاج دولتي غينيا ومالي، وحج الأفراد والأجانب وعمل وإقامة.

نهاية الجسر الجوي الجمعة المقبل

وأشارت الشركة إلى أن مصر للطيران ستختتم يوم الجمعة المقبل 5 يوليو2024، جسرها الجوي لإعادة الحجاج المصريين والأفارقة، لافتة إلى أن الشركة بنهاية رحلات عودة الحجاج ستكون قد نقلت نحو 60 ألف حاج خلال مرحلة إياب ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة.