«برلمانية الوفد»: على الحكومة المرتقبة إيجاد أدوات التعامل مع التحديات

قال ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنَّ الشعب المصري ينظر إلى الحكومة المرتقبة بنظرة أمل للخروج من الأزمات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

تغيير الأيدولوجيات

وأضاف الهضيبي لـ«الوطن»، «نتمنى أن يكون التغيير في الحكومة المرتقبة على مستوى الأيدولوجيات والرؤى، وليس فقط على مستوى الأشخاص أو الأسماء وذلك لإيجاد سبل وطرق إدارة مناسبة للتعامل مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».

قضية الحبس الاحتياطي

وناشد عضو مجلس الشيوخ الحكومة الجديدة بالعمل على وضع الضوابط لقرار الحبس الاحتياطي، مؤكّدًا أنَّ الحبس الاحتياطي لا يجب أن يكون عقوبة وأن هناك الكثير من القضايا التي لا تحتاج إلي الحبس بخلاف قضايا القتل والسرقة التي لابد فيها من الحبس الاحتياطي، موضحًا أن الحل الأمثل هو تحديد موعد لمحاكمة المتهم، دون تحمل نفقات حبس المواطن طوال فترة الحبس التي تصل لأشهر، وأن هناك العديد من الخيارات للتعامل مع المتهم منها تحديد الإقامة الجبرية والمنع من السفر حتي يحكم في القضية.

الاعتماد على الصناعة والتصدير والسياحة

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أنَّه لابد من الاعتماد علي الصناعة والتصدير والسياحة لتوفير العملة الصعبة وسد الفجوة الدولارية الموجودة، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أنه لا أمل لمصر في الخروج من تلك التحديات إلا بتلك الأدوات التي تهدف لتنمية الاقتصاد وتعمل على تحسين الأوضاع.