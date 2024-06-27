نائب رئيس حزب الوفد: «30 يونيو» استعادت الهوية الوطنية وهيبة الدولة

قال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب إن الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو تأتي محملة بآمال وطموحات جديدة للمصريين، وآفاق واسعة للدولة المصرية لتحويل تلك الطموحات إلى واقع ملموس يشعر به كل المواطنين.

ثورة 30 يونيو استعادت الهوية الوطنية وهيبة الدولة

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الثورة استعادت الهوية الوطنية وهيبة الدولة، كما أنّها تجسيد للكرامة الوطنية وإعادة بناء الوطن، والتصدي لمحاولات التنظيم الإرهابي للهيمنة على مصر.

وأوضح أنّ هدف التحرك الشعبي كان واضحًا، وهو التخلص من جماعة الإخوان الإرهابية، ووقف توغلها في مفاصل ومؤسسات الدولة، واستعادة الهوية الوطنية، وتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعيين، كما سعى الشعب لاستعادة هيبة الدولة وقيمتها الاستراتيجية في السياسة الخارجية.

ماذا لو لم تنجح ثورة 30 يونيو؟

وتابع: «لو لم تنجح ثورة 30 يونيو واستمر حكم الإخوان، لكانت هوية مصر قد مُحيت تدريجيًا، مع تدمير ثقافاتها وموروثاتها الثقافية والعلمية، وكانت سيناء ستصبح مرتعًا للإرهاب ضمن مخططات تغيير ديموغرافي وتاريخي، إضافة إلى ذلك، كانت مصر ستنخرط في حروب وتحول جيشها إلى ميليشيات، مع استمرار أزمات الغاز والبنزين، ودخول البلاد في نفق مظلم من الفُرقة والتناحر وتقسيمها، ما كان سيعيدها قرونًا إلى الوراء».