مطالب المواطنين من الحكومة المرتقبة: «حسوا بالناس وقدروا قيمة المنصب» فيديو

مع اقتراب موعد الإعلان عن التغيير الحكومي الجديد، يأمل الكثيرون في توجيه مطالبهم للحكومة المرتقبة، لذلك رصدت «الوطن» آراء المواطنين من مختلف الفئات العمرية، حول مطالبهم من الحكومة الجديدة، ورغم تنوع المطالب إلا أنّ الجميع يطمح بمواصلة الاهتمام بالمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

عبارات عدة ومطالب مختلفة وجهها المواطنون للحكومة المرتقبة خلال استطلاع «الوطن»، فالبعض طلب النظر للحياة المعيشية وتحسينها والتخفيف من معاناتهم: «نطلب الاهتمام بالمواطن وعارفين أنهم بيسعوا لتحسين حاجات تانية في بلدنا»، هكذا عبرت إحدى السيدات.

مطالب المواطنين من الحكومة المرتقبة

وتمنى بعض المواطنين أيضًا، أنّ يكون الاختيار صائبا في التغيير الحكومي: «بنتمنى أنّ الاختيار يكون صح ويكون في كفاءات جيدة تحاول تعمل استثمارات ترفع بلدنا، وأكيد هما فاهمين أكتر مننا وشايفين الصح».

لم تقتصر مطالب المواطنين عند هذا الحد، لكن هناك العديد من المطالب التي قدمها الشعب خلال استطلاع «الوطن»، ومنها تشخيص الحالة الاقتصادية بشكل جيد والتحسين من مستويات التعليم والصحة: «عاوزين نحسن من مستوى التعليم وتكون الطرق التعليمية أسهل من كدا والصحة كمان، وكل حاجة متوفرة وفي متناول الجميع»، أيضًا يتمنى البعض أنّ يبذل كل مسؤول جديد أقصى جهد في أثناء تولي المهمة: «نفسي أنّ كل مسؤول يقدر الكرسى اللي قاعد عليه، ويبذل كل ما بوسعه عشان نتقدم بالبلد».

كلمة الرئيس السيسي في ذكرى 30 يونيو

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تحدث خلال كلمته في ذكرى ثورة 30 يونيو عن عدة نقاط، منها أن مصر تمضي على طريق التنمية والنهضة لتحقيق التقدم والحياة الكريمة لمواطنيها، مشيرًا إلى أنه يعلم حجم معاناة المكافحين الشرفاء الذين يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أنّ أولوية الحكومة الجديدة تخفيف معاناة المواطنين وإيجاد فرص عمل وبناء مستقبل أفضل: «سنعمل جميعًا على بناء وطن قوي كريم يليق بحجم التضحية التي ستظل تاجا فوق رؤوسنا».