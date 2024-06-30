لماذا تجذب مصر استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر العالمية؟.. خبير يوضح

حققت مصر خلال الفترة الأخيرة نجاحا كبيرا في اجتذاب عدد كبير من دول ومستثمري العالم في المشروعات الضخمة الخاصة بالهيدروجين الأخضر بمصر، خاصة المشروعات التي تشارك فيها دول الاتحاد الأوروبي.

وقال أحمد سلطان الخبير الطاقي، إنّ مصر تمتلك موقعا استراتيجيا، خاصةً في ظل امتلاك قناة السويس والتي تشهد مرور 12% من جميع الشحنات المنقولة بحريًا في العالم، خصوصًا أنّ مصر تمتلك البنية التحتية والمواني البحرية وغيرها الأزمة لذلك.

مصر تمتلك إمكانات هائلة

وأضاف سلطان، في تقرير له، أنّ الإمكانات المرتفعة التي تمتلكها مصر وأهلتها لمشروعات الهيدروجين الأخضر، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما جعلها تحتل الترتيب الأول عربيًا في طاقتي الرياح والشمس.

وتتميز مصر بالقرب من أسواق تهتم بالهيدروجين الأخضر مثل الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، والتي قد تشهد طلبًا كبيرًا على الهيدروجين في السنوات القليلة المقبلة.

تسهيلات وحوافز لمشروعات الهيدروجين

وأشار إلى أنّ مصر تقدم العديد من الحوافز والتسهيلات في الإجراءات، من خلال الحصول على تصريح واحد فقط، ويُمكن للمستثمر إنشاء مشروعات الهيدروجين الأخضر وتشغيلها وإدارتها.

وتواصل جهود دعم وتحفيز زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث وقع مجلس الوزراء المصري 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين؛ لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز نحو 40 مليار دولار.