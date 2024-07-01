رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قانونية «مستقبل وطن»: توصيات الحوار الوطني خارطة طريق للحكومة الجديدة

كتب:

محمد أباظة
12:15 م | الإثنين 01 يوليو 2024
حزب مستقبل وطن

حزب مستقبل وطن

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات أو التحديات، ومنوط منها تنفيذ عدد من الإصلاحات ليشعر المواطن بنتائج على أرض الواقع، ومن ثم عليها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تطرقت لكافة الموضوعات المتعلقة بمختلف المحاور والقطاعات.

تحديث الأنشطة المستهدفة

وأضاف عبد اللطيف، في بيان اليوم، أنّ الملف الاقتصادي من أهم وأبرز الملفات، ودعم الصناعة أولوية، ومن ثم يجب سرعة النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميلها باشتراطات أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها، إضافة لتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم في سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.

استكمال سلسلة الإنجازات وبناء الجهورية الجديدة

وشدد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة حريصة وداعمة وتعمل وفقا لآليات واستراتيجيات الهدف منها في المقام الأول استكمال سلسلة الإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة، وتبني موضوعات تمس المواطن بشكل مباشر، ومخرجات الحوار الوطني تضمنت توصيات مباشرة لكل الملفات بداية من الرعاية والحماية الاجتماعية، ودعم الصناعة والنهوض بالزراعة، وآليات ومقترحات لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يعد خارطة طريق للحكومة الجديدة.

اقرأ المزيد:

«مستقبل وطن» بالشرقية: انحياز الرئيس السيسي للشعب أعاد مصر لأبنائها

«مستقبل وطن» ينظم احتفالات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو في المحافظات

عضو بـ«صناعة مستقبل وطن»: «30 يونيو» أعادت الوطن للمصريين

«مستقبل وطن»: تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية يحقق العدالة الناجزة

«مستقبل وطن» ينظم مراجعة لغة فرنسية لطلبة الثانوية العامة في طور سيناء

قيادي بـ«مستقبل وطن»: جهود مصرية لا تتوقف لسرعة وقف الحرب بقطاع غزة

قيادي بـ«مستقبل وطن» يهنئ «التنسيقية» بذكرى تأسيسها: نموذج ناجح للقيادة الواعية

«قانونية مستقبل وطن»: قرار مجلس الأمن تحول إيجابي في مسار القضية الفلسطينية

قيادي بـ«مستقبل وطن»: الحكومة الجديدة تمثل خطوة مهمة في دعم مسار التنمية

«مستقبل وطن» ينظم منتدى توظيف لتوفير 5 آلاف فرصة عمل
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.