كيف يمكنك الاستدلال عن سجل تجاري من منصة مصر الرقمية؟.. اتبع 4 خطوات

أتاحت منصة مصر الرقمية إمكانية الاستدلال عن سجل تجاري، ومعرفة تفاصيل بيانات المنشأة، وذلك بالدخول على منصة مصر الرقمية، واختيار أيقونة السجل التجاري، والضغط على أيقونة الاستدلال عن سجل تجاري، وذلك بعد إنشاء حساب على المنصة يحمل البيانات الشخصية للشخص الراغب في الحصول على الخدمة.

ووضعت المنصة شروطا للاستدلال عن السجل التجاري، ووهي:

- الخدمة على المنصة متاحة ممن لديهم بطاقة رقم قومي سارية.

- يجب تحديد ما إذا كانت منشأة فردية أو شركة واستيفاء معطيات البحث بالاختيار من أحد البدائل التالية:

- يكون البحث بالرقم القومى واختياريًا مكتب القيد – ومحافظة مكتب القيد).

- اسم الشخص وتاريخ الميلاد.

- اسم المنشأة والنشاط.

- يجب إتمام الدفع قبل عرض النتائج.