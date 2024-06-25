خطوة بخطوة.. كيفية الاستعلام عن الرقم التأميني من منصة مصر الرقمية

هل تبحث عن طريقة سهلة و سريعة للاستعلام عن رقمك التأميني دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التأمينات؟ تقدم لك منصة مصر الرقمية هذه الخدمة المميزة بخطوات بسيطة توفر عليك الوقت والجهد.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

ويُمكن للمؤمن عليه إتباع العديد من الخطوات بعد الدخول على منصة مصر الرقمية للتمكن من الاستعلام عن الرقم التأميني والتي جاءت كالتالي:

1- يُسجل الشخص البيانات الشخصية الخاصة به على منصة مصر الرقمية للتمكن من إنشاء حساب يُمكنه من خلاله الحصول على كافة الخدمات التي تتيحها المنصة.

2- اختيار أيقونة التأمين الاجتماعي وبعدها الاستعلام عن الرقم التأميني.

3- الضغط على بدء الخدمة، بعدها سيظهر بيانات مُقدم الطلب والتي تحمل الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.

4- الضغط على أيقونة «التالي» سيظهر فيها كل البيانات الخاصة بالمؤمن عليه والتي من بينها «الاسم، اسم العائلة، الرقم التأميني، الرقم القومي، اسم الأم، محافظة ومركز الميلاد، القطاع إذا كان خاص أو حكومي».

تحديث البيانات

وتتولى منصة مصر الرقمية تحديث البيانات الخاصة بالشخص المؤمن عليه بشكل أسبوعي.