«العربية للتصنيع»: نستهدف توريد 5 آلاف مصعد سنويا بعد بدء الإنتاج محليا

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن الشركة العربية السويسرية للمصاعد، المُؤسسة بالتعاون بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشركة شندلر العالمية السويسرية تستهدف توريد ما يصل لـ5 آلاف مصعد سنويًا، لمدة تصل إلى 10 سنوات.

تصنيع المصاعد في مصر

وقالت «العربية للتصنيع»، في بيانها، إنها أبرمت شراكة مع مجموعة طلعت مصطفى وشركة شندلر العالمية شراكة لتنفيذ برنامج لتوطين توريد وتجميع واختبار تشغيل بعضاً من مكونات المصاعد، لعدد من مشروعات التطوير التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت أن الشراكة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات، خاصة لتلك التي يتم استيرادها من الخارج.

ومن المتوقع، بحسب بيان «العربية للتصنيع»، أن تخلق الشركة الجديدة عدداً كبيراً من فرص العمل بالسوق المحلي إلى جانب منح شهادات اعتماد وإجازة مهنية، الأمر الذي سيعمل على تعزيز مهارات القوى العاملة الفنية المصرية.

أنظمة التنقل الرأسي

وقال مايكل دوبلر، رئيس إدارة العقود بشركة شندلر جروب العالمية، إنهم فخورون بدعم مثل هذا المشروع الصناعي المهم من خلال تقديم خبراتهم وخدمات الإدارة وحلول على مستوى عالي من الجودة لأنظمة التنقل الرأسي.