بدء تحويل الطلاب بمدارس الجيزة.. الخطوات والشروط 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، رابط تحويل الطلاب بمدارس الجيزة، للعام الدراسي المقبل 2024، والشروط والخطوات، مشيرا إلى أن التحويل متاح لجميع مراحل التعليم «الرسمية، لغات، المتميزة لغات، رياض الأطفال KG2، التعليم الأساسي – الثانوى العام».

خطوات التحويل بين مدارس الجيزة 2024-2025

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أن التحويل بين مدارس الجيزة إلكترونيا فقط ولا يعتد بالتحويل الورقي، عدا المدارس الخاصة والمدارس الفنية يتم التحويل يدويًا، مؤكدة ضرورة تسجيل البيانات الخاصة بالطلاب بشكل صحيح، وأي بيانات تسجل تكون مسؤولية ولي الأمر.

وحددت مديرية التعليم بالجيزة، خطوات التحويل بين المدارس بالجيزة للعام الدراسي المقبل، وهي كالتالي:

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

- الضغط على التحويل بين المدارس.

- الضغط على استمارة طلب التحويل بين المدارس.

- تسجيل بيانات الطالب بالاستمارة والتي تتضمن « اسم الطالب بالكامل، المحافظة، الرقم القومي للطالب، الإدارة التعليمية، تاريخ الميلاد، المدرسة، الصف المنقول له الطالب، العنوان، التليفون، مجموع الطالب».

شروط التحويل بين المدارس

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، شروط التحويل بين المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024/2025 وهي كالتالي:

- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين وفي حال حدوث خطأ في تسجيل بيانات الطالب في الفترة المحددة، ويحق لولي الأمر تعديل ما تم تسجيله على نفس الموقع بالرقم القومي للطالب في خلال الفترة المعلن عنها.

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد 18 لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

- يتم سداد مبلغ 100 جنيه غير قابلة للاسترداد غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بأحد بمنافذ فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب لطباعة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج على الموقع.

- نتائج التحويلات علي مرحلتين الأولى في شهر 8، والثانية في شهر 9 و على ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع.