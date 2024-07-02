بدء توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الإنجليزية

بدأ، منذ قليل، توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان الامتحانية لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي» الذي يبدأ في التاسعة صباحا ويستمر لمدة ثلاث ساعات، ويمر الطلاب بإجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية على بوابات لجان امتحانات الثانوية العامة، للكشف عن أي أجهزة إلكترونية سواء هاتف محمول أو ساعة إلكترونية.

تفتيش طلاب الثانوية العامة بالعصا الإلكترونية

ووجهت وزارة التربية والتعليم رؤساء اللجان، بتنفيذ كافة إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة بالعصا بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة إلكترونية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن التفتيش في حالة ضبط أي أجهزة مع الطلاب باللجان.

وأكدت الوزارة تسليم الطلاب البابل شيت قبل بدء الامتحان بعشر دقايق حتى يتثنى للطلاب كتابة البيانات الأساسية وتظليل رقم الجلوس، وتسليم ورقة الأسئلة في موعدها المحدد في الساعة التاسعة صباحا.

تعليمات مهمة للملاحظين

ووجهت رؤساء لجان امتحانات الثانوية بمراجعة الملاحظين لدقة البيانات، ومنع كتابة الملاحظ للبيانات نيابة عن الطالب، والتأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان.