«التعليم»: لجنة فنية متخصصة لإعداد تقرير حول مدى مطابقة أسئلة الفيزياء للمواصفات

علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الشكاوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة، قائلة إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

مصلحة الطالب على رأس الأولويات

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي يتابع عن كثب تقرير اللجنة الفنية لامتحان الفيزياء، مؤكدا أنه سيتم وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح.