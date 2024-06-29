قرارات مهمة من «التعليم» بشأن صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة خلال ساعات

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم صدور قرارات مهمة بشأن امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية خلال ساعات، وذلك بعد انتهاء اللجنة الفنية بإعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن هناك قرارات مهمة ومطمئنة لصالح طلاب الثانوية العامة بشأن الأسئلة الصعبة والمعقدة بامتحان الفيزياء، وما أثير حول صياغات غير دقيقة لبعض الأجزاء، لافتا إلى أن القرارات ستكون مبشرة لعموم الطلاب.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك جاء ذلك في إطار الشكاوى التي تم تلقيها وتداولها حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة، مؤكدا أنه سيتم وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح.