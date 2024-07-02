سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في البنوك

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 2-7-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي في البنوك، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري حوالي 13.12 جنيه للبيع، و13.11 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري حوالي 13.15 جنيه للبيع، و13.13 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر حوالي 13.09 جنيه للبيع، و13.07 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة حوالي 13.15 جنيه للبيع، و13.14 جنيه للشراء.