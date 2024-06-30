سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأحد 30-6-2024

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 30-6-2024 أمام الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرفية بمصر، حيث سجل 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وترصد السطور التالية سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 30 يونيو 2024، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، وفق آخر تحديثات عبر مواقع البنوك الإلكترونية.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الأهلي المصري

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.08 جنيه للشراء، وسجل 13.09 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري.

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.05 جنيه للشراء، وسجل 13.09 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك cib

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.04 جنيه للشراء، وسجل 13.09 جنيه للبيع، في بنك cib.

كما سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.05 جنيه للشراء، وسجل 13.09 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.08 جنيه للشراء، وسجل 13.09 جنيها للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.10 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي