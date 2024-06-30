آخر تحديث.. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30-6-2024 حالة من الاستقرار في السوق المصرفية، إذ بلغ سعره نحو 13.05 جنيه للشراء، وسجل 13.07 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

ترصد السطور التالية سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 30 يونيو 2024، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، وفق آخر تحديثات عبر مواقع البنوك الإلكترونية.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.05 جنيه للشراء، وسجل 13.07 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.05 جنيه للشراء، وسجل 13.08 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك cib

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.04 جنيه للشراء، وسجل 13.09 جنيه للبيع، في بنك cib.

كما سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.05 جنيه للشراء، وسجل 13.09 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.08 جنيه للشراء، وسجل 13.09 جنيها للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.10 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي