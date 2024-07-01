عمرو درويش: نتمنى من الحكومة المقبلة إيجاد تعليم قادر على مواجهة سوق العمل

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف الصحة شهد العديد من المبادرات الناجحة خلال الفترة الماضية، مثل مبادرة القضاء على فيروس سي ومبادرة 100 مليون صحة والتأمين الصحي الشامل، لكن تظل دائمًا الفجوة ما بين احتياج المواطن لصحة ومستشفيات ونظام صحي منضبط والأسعار.

خدمة محترمة للمواطن

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز ورضوى حسن، «خلال الفترة الماضية كانت هناك تشريعات كثيرة وقوانين ساهمت بشكل كبير بأن يكون هناك خدمة محترمة للمواطن، على المستوى الصحي مثل الكشف المبكر على الأورام».

القضاء على قوائم الانتظار

وتابع: «القضاء على قوائم الانتظار من الأشياء التي حدثت في ملف الصحة، وكانت علامة فارقة، حيث كنا نجد العديد من الضحايا خلال الفترات السابقة يتوفوا نتيجة الانتظار لفترات طويلة».

واختتم: «الصحة والتعليم استحقاق دستوري ليس بالرفاهية، نتمنى من الحكومة الفترة المقبلة أن يكون اهتمامها الأساسي إيجاد تعليم قادر على مواجهة سوق العمل، فلدينا فرص واعدة وقدرات الشعب المصري وشبابه نستطيع من خلاله التقدم بشكل كبير بشرط القضاء على ظاهرة القهاوي».