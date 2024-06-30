الكشف على 934 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، أعمالها بقرية عزبة نيل التابعة لمركز بيلا، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

قال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ القافلة الطبية شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي قرية عزبة نيل بمركز بيلا، وشملت عدة تخصصات طبية، هي الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الكشف على 934 مواطنًا

أوضح «شقوير» أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 934 مواطنًا، وخضع 75 آخرين للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ223 حالات، بالإضافة إلى إجراء أشعة عادية وسونار لـ49 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المُعدية، وانتفع بها 470 مواطنًا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

أشار «شقوير»، إلى أنّه جرى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ3 مرضى، والتحويل لأقرب مستشفى لـ6 مرضى لاستكمال تلقي العلاج اللازم، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكل من الإدارة الصحية بمركز بيلا، وإدارة مستشفى بيلا المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة.