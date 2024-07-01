ماذا ينتظر أهالي الإسماعيلية من الحكومة المرتقبة؟.. انتعاش سياحي وتجاري

ساعات قليلة على إعلان التغيير الوزاري المرتقب، وهو ما ينتظره أهالي الإسماعيلية، أملا في اتخاذ إجراءات جديدة لحياة أفضل خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل مناخ الاستقرار الذي تعيشه مصر حاليًا.

انتعاش تجاري وسياحي

وعن مطالب الأهالي من الحكومة المرتقبة، يقول محمد أدهم تاجر أسماك وأحد أبناء محافظة الإسماعيلية: إن المحافظة تحتاج من الحكومة الجديدة دفعة تجارية قوية تسمح بانتعاش تجاري خاصة مع وقوع المحافظة في منطقة استراتيجية تتوسط محافظات القناة وسيناء والدلتا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «سوق السمك كمثال، رغم أن الإسماعيلية إحدى المحافظات المروجة لتجارة الأسماك، إلا أنه في انهيار كل عام عن العام الذي يسبقه ويحتاج لتدخل من وزارة التجارة والغرفة التجارية ومحافظ الإسماعيلية لإنعاش هذا السوق الحيوي».

وأشار إلى أن أكثر ما يميز الإسماعيلية أنها مدينة «سياحة اليوم الواحد»، ورغم ذلك تنخفض الأعداد كل عام، ما يؤثر على حركة التجارة والمطاعم والفنادق في المحافظة.

قرى الإسماعيلية بحاجة للتنمية

وقال علاء البعلي أحد سكان وأهالي قرية المحسمة بمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية: إن الاهتمام بالقرى هو الملف الأول والأخير الذي يبحث عنه المواطن ضمن ملفات الحكومة المرتقبة، مشيرا إلى أن القرى التي شهدت تطوير من خلال حياة كريمة تغير حالها بشكل كبير.

وأضاف البعلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الآن بات كل مواطن بسيط في قرية يحلم بأن تكون قريته ومنطقته كباقي قرى حياة كريمة بها كافة الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي ومدارس ووحدات صحية على أحدث طراز ونقاط إسعاف ومكاتب للبريد، وهو ما يعني عدم احتياج المواطن للسفر للمدينة لقضاء أي مصالح، خاصة القرى الحدودية التي تبعد أكثر من 50 كيلو عن المدينة».

وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت أولى اهتماماته محدودي الدخل والمواطن البسيط، ونفسنا في حكومة يكون أول اهتماتها أيضا محدودي الدخل والمواطن البسيط».

تطوير الطرق يحتاج طفرة في الزراعة

وقال محمد عبد الغني أحد مزارعي محافظة الإسماعيلية: إن الطفرة الكبيرة التي شهدتها طرق المحافظة يحتاج لطفرة أخرى في الزراعة، خاصة مع جودة التربة الزراعية في المحافظة وإمكانية استقبالها لأي نوع من المحاصيل.

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «المحاصيل الزراعة متنوعة في المحافظة، ويجري تصدير العديد منها كالفراولة والمانجو والبرتقال والفول السوداني والبصل الأخضر والعديد من الخضروات والفاكهة الصيفية والشتوية والبقوليات بحسب البيانات الرسمية».