جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة بيطرية لقرى مركز قلين ضمن «حياة كريمة»

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، قافلة بيطرية إلى قرية «نشرت» والقرى المجاورة بمركز قلين، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

القافلة تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

إطلاق عدد من القواقل العلاجية البيطرية المجانية

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان، أنّ إدارة الجامعة وضعت خطة للمساهمة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» من خلال إطلاق عدد من القواقل العلاجية البيطرية المجانية، بهدف تنمية الثورة الحيوانية، لافتاً إلى أنّ نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم.

ومن جانبها، أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنّ الجامعة تحرص على تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع، بهدف تدعيم الجانب العملي لطلاب الكلية، وتأكيداً لدور الجامعة المجتمعي الإيجابي الذي تقوم به.

توقيع الكشف المجاني وصرف العلاج وعمل العمليات اللازمة

وأوضح الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري، أنّ القافلة البيطرية ضمت فرقا علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية «الجراحة البيطرية - الولادة وأمراض نقص الخصوبة - الأمراض الباطنة والأمراض المعدية - أمراض الدواجن»، وجرى توقيع الكشف المجاني وصرف العلاج وعمل العمليات اللازمة لعدد 250 حالة دواجن، و45 حالة جراحة، و55 حالة تناسليات، و130 حالة باطنة ومعدية.