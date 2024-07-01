هيئة الرعاية الصحية تستقبل وفد الوكالة الفرنسية في زيارة لمستشفيات بورسعيد

استقبلت هيئة الرعاية الصحية وفد الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك خلال زيارته لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أول المحافظات تطبيقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واستهل الوفد جولته بزيارة فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وكان في استقباله الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة والمشرف على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

زيارة وحدة طب الأسرة

ثم زار الوفد وحدة طب أسرة شمال الحرية، كنموذج لمنشآت الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، كون منشآت طب الأسرة هي البوابة الأولى للمنتفع حيث تقدم 80% من الخدمة الطبية والعلاجية التي يحتاجها المواطن.

وتم تفقد عيادات «طب الأسرة، الأسنان، الصيدلية»، والتعرف على رحلة المريض داخل المنشأة بدءًا من غرفة التسجيل الطبي، ثم المحطة التمريضية، مرورًا بزيارة طبيب الأسرة أو أي من التخصصات الطبية الأخرى وصولًا إلى الصيدلية والتعرف على آلية صرف العلاج والخروج من المنشأة أو الإحالة إلى المستوى الأعلى طبيًا حال احتياج المريض لخدمات طبية أعلى.

وتم التعرف على آلية صرف علاج الأمراض المزمنة وآلية عمل المنظومة المميكنة، من خلال تطبيقات وبرامج منظومة التأمين الصحي الشامل.

خدمة طبية متميزة

وتابع الوفد زيارته بالتعرف على الأقسام المختلفة بمستشفى الحياة بورفؤاد، وتفقد خط سير المريض داخل المنشأة، واستمعوا إلى آراء المرضى من المترددين على المستشفى، الذين أثنوا على جودة الخدمة الطبية داخل المستشفى.

وخلال الزيارة، تم التعرف بشكل مفصل على تجهيزات مستشفى الحياة بورفؤاد، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 68 سريرا ما بين أسرة داخلي، وعناية مركزة للكبار والأطفال، وكذلك الطوارئ والعمليات والإفاقة والإنعاش الرئوي، علاوة على أسِرة الحضانات لخدمة حديثي الولادة والمبتسرين.

كما تضم المستشفى 12 عيادة خارجية في تخصصات «الجراحة، العلاج الطبيعي، الأنف والأمن والحنجرة، التخاطب والسمعيات، النفسية والعصبية، الباطنة، النساء والتوليد، الأطفال، الأسنان، العظام».

وقد أشاد وفد الوكالة الفرنسية بالتحول النوعي الملحوظ في منشآت هيئة الرعاية الصحية من حيث التجهيزات التقنية والفنية، وأثني على تطور مهارات العاملين والالتزام بمعايير الجودة وابتكار آليات جديدة بما يضمن جودة مخرجات العمل، ما نعكس إيجابًا على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

وضم وفد الوكالة الفرنسية للتنمية كل من أندرو وارد، خبير استراتيجيات الصحة بالوكالة الفرنسية للدعم الفني والتقني والمدير التنفيذي لشركة WHI للاستشارات الصحية، والدكتور مجدي عيسى خبير النظم الصحية والمنسق القومي لمنحة الدعم، وشيري ماهر، مدير حسابات المنحة، حيث تأتي الزيارة ضمن جهود دعم التعاون التقني والفني القائم بين الجانبين لتسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل.

ورافق الوفد خلال الزيارة كل من الدكتورة إيريني فرج، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بهيئة الرعاية الصحية ، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف على التعاون مع منظمات التنمية الدولية، وعدد من قيادات فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.