«الصحة»: الغذاء المتوازن يحميكم من فقر الدم ونقص فيتامين بـ12

حذّرت وزارة الصحة والسكان من نقص فيتامين ب 12، موضحة أنّه قد يظهر على شكل فقر في الدم، إو إجهاد، أو انخفاض الشهية، فضلا عن الأعراض العصبية والنفسية.

خطورة نقص فيتامين ب 12

وتابعت وزارة الصحة في تقرير رسمي، أنّ الغذاء المتوازن يوفر مستوى مناسب من فيتامين ب 12، وقد يحتاج النباتيون وكبار السن إلى بعض المكملات الغذائية لتحسين مستوى الفيتامين في الدم، لافتة الى أنّ العلاج الخاص به قد يكون على شكل حقن أو مكملات غذائية بالفم، تترواح تركيزاتها بين 500 ميكروجرام إلى 2 مجم.​

تحديد الجرعات الخاصة بالفيتامنيات

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالاهتمام بفيتامين ب، وبأنواع الفيتامنيات المختلفة لأهميتها لأجهزة الجسم المختلفة والحصول عليها من خلال الطبيب المختص فقط حتى الجرعات.

وأضافت أنّ الجرعات تختلف من شخص إلى آخر، لذلك يجب مراجعة الطبيب لتفادي أي مضاعفات صحية، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.