وكيل «صحة الشرقية» يوجه بخصم حافز الإشراف لمدير مستشفى بلبيس المركزي

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخصم حافز الإشراف لمدير مستشفى بلبيس والمدير المناوب، وذلك أثناء مروره على مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى به.

غلق الأبواب الخارجية لبنك التجميعي

وتفقد وكيل وزارة الصحة عددا من الأقسام بمستشفى بلبيس المركزي، وتلاحظ غلق الأبواب الخارجية لبنك التجميعي، وغلق الباب الخارجي للعيادات الخارجية، ما يؤدي لتأخر حصول المواطنين على الخدمة، وعدم الالتزام بخطوط السير المحددة لمرضى العيادات الخارجية، كما لاحظ وكيل الوزارة أثناء تفقده قسم الاستقبال والطوارئ وجود تكدس من المواطنين داخل القسم، مع وجود بعض السلبيات به.

خصم حافز الإشراف لمدير المستشفى

وقرر وكيل وزارة الصحة خصم حافز الإشراف لمدير مستشفى بلبيس والمدير المناوب لضعف إشرافهما على المستشفى، وظهر ذلك جليا في قسم الاستقبال والطوارئ.