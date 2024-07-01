رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض «رحلة قصقوصة قماش» بكلية التربية النوعية

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، معرض «رحلة قصقوصة قماش»، لقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بالجامعة، والذي تضمن إنتاج الطلاب معروضات مستوحاة من الفن المعاصر، والتي جرى معالجتها باستخدام الأقمشة والتلوين مع توظيفها كلوحات فنية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية، وإشراف الدكتورة سماح الرفاعي، أستاذ مساعد الأشغال الفنية، وبمشاركة آية رمضان، وآية طارق، من الهيئة المعاونة بقسم التربية الفنية، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب

وأشاد رئيس الجامعة، بالتنظيم الجيد للمعرض وباللوحات المعروضة المتنوعة، مما يشير إلى الجهد المبذول لتدريب الطلاب وأساليب التدريب التي توفرها الجامعة لهم، موجهاً الشكر إلى إدارة كلية التربية النوعية التي تعمل على صقل المواهب المختلفة للنهوض بها، مما يؤدي إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، اهتمام إدارة الجامعة برعاية الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم على تنمية قدراتهم في المجالات كافة، منوهاً إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية، وبناء الروح الإبداعية لدى الفرد، لافتاً إلى أنّ إدارة الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلبة للمشاركة الفعالة والهادفة.

تعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلبة

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها، وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محلياً ودولياً، مشيداً بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من طلبة كلية التربية النوعية.