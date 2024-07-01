«التعليم» تعلن مصروفات الصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية في المحافظات

مع بدء استقبال المدارس المختلفة في جميع المحافظات للطلاب الراغبين في التقديم لأبنائهم بالمدارس الحكومية، يبحث أولياء الأمور عن المصروفات الدراسية وخاصة للصفوف الأولى من كل مرحلة دراسية.

المصروفات الدراسية للصفوف الأولي لجميع المراحل التعليمية في المحافظات

وبحسب إخطار رسمي للبريد المصري حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإن مصروفات الصفوف الأولى لجميع المراحل التعليمية كالآتي:

الصف الأول رياض الاطفال

سداد كامل: 312 جنيها

ابناء العاملين: 180 جنيها

فئات معفاة: 36 جنيها

الصف الأول الابتدائي

سداد كامل: 312 جنيها

ابناء العاملين: 180 جنيها

فئات معفاة: 36 جنيها

الصف الأول الإعدادي

سداد كامل: 212 جنيها

ابناء العاملين: 128 جنيها

فئات معفاة: 33 جنيها

الصف الأول الثانوي عام

سداد كامل: 527 جنيها

ابناء العاملين: 302 جنيها

فئات معفاة: 65 جنيها

الصف الأول الثانوي عام (نظام الخدمات)

سداد كامل: 2227 جنيها

ابناء العاملين: 1155 جنيها

فئات معفاة: 65 جنيها لأبناء الشهداء و665 لباقي الفئات

الصف الأول الثانوي..المدارس الفنية

سداد كامل: 227 جنيها

ابناء العاملين: 144 جنيها

فئات معفاة: 50 جنيها

الصف الأول الثانوي.. المدارس الفنية (نظام الخدمات)

سداد كامل: 2027 جنيها

ابناء العاملين: 1044 جنيها

فئات معفاة: 800 جنيه

كيفية تسديد المصروفات الدراسية

ويمكن لأولياء الأمور تسديد المصروفات الدراسية بدءاً من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية العامة والثانوية العامة خدمات والثانوية الفنية والثانوية الفنية من خلال مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب مع تحديد الإدارة التعليمية وإسم المدرسة، واستلام إيصال لتسليمه للمدرسة.