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«التعليم» تعلن مصروفات الصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية في المحافظات

كتب:

عمرو الورواري
06:23 م | الإثنين 01 يوليو 2024
المصروفات الدراسية في جميع المدارس الحكومية

المصروفات الدراسية في جميع المدارس الحكومية

مع بدء استقبال المدارس المختلفة في جميع المحافظات للطلاب الراغبين في التقديم لأبنائهم بالمدارس الحكومية، يبحث أولياء الأمور عن المصروفات الدراسية وخاصة للصفوف الأولى من كل مرحلة دراسية.

المصروفات الدراسية للصفوف الأولي لجميع المراحل التعليمية في المحافظات 

وبحسب إخطار رسمي للبريد المصري حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإن مصروفات الصفوف الأولى لجميع المراحل التعليمية كالآتي: 

الصف الأول رياض الاطفال 

سداد كامل: 312 جنيها 

ابناء العاملين: 180 جنيها 

فئات معفاة: 36 جنيها

الصف الأول الابتدائي

سداد كامل: 312 جنيها 

ابناء العاملين: 180 جنيها 

فئات معفاة: 36 جنيها 

الصف الأول الإعدادي 

سداد كامل: 212 جنيها 

ابناء العاملين: 128 جنيها 

فئات معفاة: 33 جنيها 

الصف الأول الثانوي عام  

سداد كامل: 527 جنيها 

ابناء العاملين: 302 جنيها 

فئات معفاة: 65 جنيها 

الصف الأول الثانوي عام  (نظام الخدمات) 

سداد كامل: 2227 جنيها 

ابناء العاملين: 1155 جنيها 

فئات معفاة: 65 جنيها لأبناء الشهداء و665 لباقي الفئات 

الصف الأول الثانوي..المدارس الفنية

سداد كامل: 227 جنيها 

ابناء العاملين: 144 جنيها 

فئات معفاة: 50 جنيها

الصف الأول الثانوي.. المدارس الفنية (نظام الخدمات) 

سداد كامل: 2027 جنيها 

ابناء العاملين: 1044 جنيها 

فئات معفاة: 800 جنيه  

كيفية تسديد المصروفات الدراسية 

ويمكن لأولياء الأمور تسديد المصروفات الدراسية بدءاً من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية العامة والثانوية العامة خدمات والثانوية الفنية والثانوية الفنية من خلال مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب مع تحديد الإدارة التعليمية وإسم المدرسة، واستلام إيصال لتسليمه للمدرسة.

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مصادر: إعلان المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة والأهلية نهاية الشهر الجاري
بقلم عمرو الورواري