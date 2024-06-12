«التعليم» تكشف عن المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية العام المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات الدراسية ومقابل الرسوم والخدمات والاشتراكات لطلاب المدارس الرسمية الحكومية، للعام الدراسي المقبل 2024-2025، مؤكدة أنها نفس مصروفات العام الماضي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، خلال خطاب رسمي موجه للمديريات التعليمية، تسدد المصروفات الدراسية 2024-2025 على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد، وذلك بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الالكترونية أو من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.

المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية 2024/2025

وأشارت الوزارة إلى أن المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2024/2025، لجميع المراحل التعليمية، جاءت على النحو التالي:

- من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي 305 جنيهات.

- من الصف السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.

- من الصف الأول الثانوي العام 520 جنيهًا.

- من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

- باقي الصفوف الدراسية بالتعليم الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات.