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مصادر: إعلان المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة والأهلية نهاية الشهر الجاري

كتب:

أحمد أبوضيف
10:26 م | الأحد 09 يونيو 2024
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إحدى الجامعات الخاصة

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إحدى الجامعات الخاصة

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن مصروفات العام الدراسي الجديد 2024-2025 للكليات في القطاع الخاص والأهلي، ستعلن عبر المواقع الرسمية للجامعات نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات لتنسيق الجامعات، والكشف عن القواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشان.

تنسيق الجامعات الخاصة و الأهلية 2024

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة شدد على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية، وعدم الزيادة الكبيرة في المصروفات، وأن تكون في متوسط الـ15% كحد أقصى عن العام الماضي، مع التأكيد على الالتزام بضوابط القبول والحدود الدنيا، التي سيتم الكشف عنها في اجتماع المجلس المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن نسب الإقبال من الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية منتظمة، ولم يتم رصد أي مشكلات في التنسيق، لافتة إلى أنّ التقديم ما زال مستمرًا بذات الحدود الدنيا للقبول، التي جرى إقرارها العام الماضي.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.