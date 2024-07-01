النائب كريم السادات: التحديات الراهنة تحتاج من الحكومة المرتقبة جهودا استثنائية

أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أهمية وضع أولويات المواطن المصري في مقدمة اهتمامات الحكومة المرتقب الإعلان عنها، مشيرا إلى أن الشعب ينتظر من الوزراء الجدد العمل بجدية على تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

المواطن يحتاج إلى حلول فعالة

وقال السادات خلال حديثه لـ«الوطن»: «نحن في مرحلة حساسة تتطلب جهوداً استثنائية وتفكيراً مبتكراً لمواجهة التحديات الراهنة، والمواطن المصري يحتاج إلى حلول فعالة وسريعة».

وأضاف: «الوزراء في الحكومة المرتقبة يجب أن يكونوا على دراية تامة بأهمية الدور الذي يلعبونه في حياة المواطنين، وأن يبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق نتائج ملموسة، كما أن نجاحهم في مهامهم سيكون المقياس الحقيقي لمدى قدرتهم على تلبية تطلعات الشعب».

البرلمان سيتابع عن كثب أداء الوزراء

واختتم السادات، تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيتابع عن كثب أداء الوزراء وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة لا تحتمل الفشل أو التأخر في مواجهة التحديات.