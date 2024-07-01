«المؤتمر» يطالب الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنّ الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات والمهام، وفي مقدمتها المخرجات الخاصة بالحوار الوطني، التي تطرقت إلى العديد من الملفات المهمة والحيوية.

الحوار الوطني ساهم في توحيد القوى السياسية

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أنّ الحوار الوطني ساهم في توحيد الجهود السياسية والحزبية نحو بناء مستقبل أفضل لمصر، وكان خطوة جادة لبناء الجمهورية الجديدة، ومهد الطريق أمام تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، لهذا على الحكومة الجديدة أن تضع المخرجات ضمن برنامجها المرتقب عرضه على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.

القطاع الزراعي يمثل أهمية كبيرة في ملف الأمن الغذائي

وأشاد السعيد غنيم، بإعلان أنّ الحكومة الجديدة ستعتمد على مخرجات الحوار الوطني كجزء من برنامجها التنفيذي، قائلا إنّ هذا التوجه يعكس جدية كبيرة من القيادة السياسية في التعامل مع التحديات المستقبلية.

وشدد على ضرورة سرعة العمل لتوسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، فضلا عن تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية في القطاع الزراعي الذي يمثل أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى ضرورة سن مجموعة من التشريعات لتحقيق الأهداف التي تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني.

وأشار السعيد غنيم، إلى أنّ التشريعات ستساهم في تعزيز العملية الديمقراطية وتطوير الأطر القانونية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويزيد ثقة المواطنين في الحكومة وتساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.