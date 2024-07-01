متحدث «حماة الوطن»: تكليفات واضحة للحكومة الجديدة لتحقيق تطلعات الشعب

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب «حماة الوطن»، أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وضرورة توافر الكفاءات التي تجمع بين المهنية والحرفية والسياسية؛ للتعامل مع الشارع والمواطنين واحتواء الأزمات.

تحقيق تطلعات الشعب

وأشار «سليمان» في بيان، إلى أن الرئيس السيسي طلب من الحكومة الجديدة، تضمين شخصيات تجمع بين الخبرة السياسية والمهارات المهنية في تخصصاتهم المختلف: « نبحث عن التوازن بين السياسي المتمكن والمهني البارع، كما وجه بذلك سيادة الرئيس أثناء تكليفه لرئيس الوزراء».

مواجهة غلاء الأسعار والتضخم

وتناول «سليمان» الشأن الاقتصادي، مؤكدًا على التوجيهات الصريحة للرئيس بضرورة التعامل الاستباقي مع الأزمات الاقتصادية، ووضع استراتيجيات فعالة.

وأكد أن الرئيس شدد على أهمية الحراك والنشاط الاقتصادي لمواجهة غلاء الأسعار والتضخم، والعمل على توفير حلول ملموسة للمواطنين الذين يعانون من الفروق الكبيرة في الأسعار.

وفيما يتعلق بملف الثقافة والوعي، أشار إلى توجيهات الرئيس بإعادة النظر في الثقافة المصرية وإحياء الهوية الوطنية، مؤكدًا أنه يجب إعداد خطة وطنية لإعادة بعث الثقافة المصرية وتعزيز الوعي العام، وهو أمر يتطلب جهودًا متواصلة على مدار العقد المقبل.

التنمية تعتمد على الإنسان الواعي والمتعلم

وأكد على أن بناء الإنسان هو التوجيه الأكبر من الرئيس السيسي، مشددًا على أن التنمية تعتمد بشكل أساسي على الإنسان الواعي والمتعلم: «بناء الإنسان يعني تحسين التعليم والصحة لتعزيز قدراته الإنتاجية، ويجب أن نضع ثقافة الإنتاج في صميم خططنا لتحسين حياة المواطنين».

واختتم تصريحه بالتأكيد على تطلعات الشعب المصري من الحكومة الجديدة، متمنيًا لها النجاح والتوفيق في تحقيق أهدافها: «نأمل أن تكون هذه الحكومة على مستوى تطلعات المصريين، وأن تحقق كل ما يصبو إليه المواطن في الشارع».