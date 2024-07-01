«تعليم القاهرة» تعلن موعد التحويلات من الأزهر إلى العام والعكس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برئاسة أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير المديرية، عن بدء تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس والإدارات للعام الدراسي 2024-2025 اعتباراً من اليوم الاثنين، مؤكدة أن الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.

التحويلات المدرسية 2025

وأكدت مديرية التعليم ضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس تمت من خلال استمارة الخدمات الإلكترونية.

التحويل الإلكتروني

وأشارت إلى أن التحويل من الأزهر إلى التعليم العام والعكس سيكون في الفترة من 4 أغسطس حى 3 سبتمبر المقبل، مؤكدة أن كل التحويلات تتم بشكل إلكتروني للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.