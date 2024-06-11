«تعليم القاهرة»: تفعيل الأنشطة الصيفية لعام 2024 في المدارس لاكتشاف المواهب

أكّد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أهمية تفعيل الأنشطة الصيفية لطلاب المدارس خلال العام الدراسي في كل المجالات «الفنية، والرياضية، والثقافية، والصحفية، والمكتبية، والمسرحية، والموسيقية، والاجتماعية» وجميع الأنشطة المختلفة وتفعيلها بالمدارس أثناء الإجازة الصيفية.

وأضاف وكيل تعليم القاهرة، أن الوزارة تستهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية وتعزيز القيم الأخلاقية الهادفة، وذلك ضمن توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسياسة التعليم الحالية التي تسعى إلى الاهتمام بالأنشطة الفنية والثقافية للطلاب تماشيا مع رؤية مصر 2030 في مجال محور بناء شخصية الطلاب.

تنفيذ الأنشطة الصيفية بالمدارس

وأكّد تنفيذ الأنشطة الصيفية بالمدارس مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لديهم، واكتشاف الموهوبين في كل المجالات إلى جانب استثمار وقت فراغ الطلاب وحمايتهم من الاتجاهات الضارة بالمجتمع .

وشدد على ضرورة الإعلان عن مواعيد بدء الأنشطة والبرامج والأنشطة المقدمة بوضع لافتات النشاط الصيفي في كل مكان واضح داخل المدرسة، مطالبًا بضرورة تكثيف المتابعة اليومية على المدارس للتأكيد على تنفيذ الأنشطة الصيفية طبقا للخطة الموضوعة لتحقيق أهداف خطة الأنشطة .

أهداف الأنشطة الترفيهية المدرسية

- إتاحة الفرصة امام المعلمين لاكتشاف شخصيات الطلاب و مهاراتهم والعمل على تنمية هذه المهارات وصقلها علمياً وعملياً.

- المساعدة في حل العديد من المشاكل السلوكية والنفسية التي قد يعانى منها بعض الطلاب وتقلل من الخجل لدى الطلاب وتعمل على تقوية شخصية الطلاب ورفع الثقة في النفس.

- العمل في فريق واحد وتعزيز روح التعاون بين الطلاب.

- تحمل المسئولية والتعاون مع أعضاء آخرين يجمعهم هدف واحد ويسعون لتحقيقه.

- غرس العديد من القيم الإيجابية في نفوس الطلاب مثل الصدق، الأمانة، الاحترام، المساعدة.

- تلعب جميع الأنشطة دورًا مهمًا في تنمية روح الانتماء للطلاب، فمن خلال هذه الأنشطة يستطيع الطلاب أن يستكشفوا مواهبهم المختلفة ويعملوا على تنميتها.