«تعليم القاهرة»: لا شكاوى من امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن غرفة عمليات التعليم برئاسة أيمن موسى رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية انعقدت منذ صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

لم تتلق الغرفة أي شكاوى من الاقتصاد والاحصاء

وأكد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لأبنائه الطلاب، موضحًا أن الامتحانات تسير بشكل جيد، ولم تتلق الغرفة أى شكاوى من الاقتصاد والاحصاء للثانوية العامة.

وأضاف وكيل تعليم القاهرة، أنه تم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الدائم لحظة بلحظة؛ لمتابعة امتحانات الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة للتأكد من انضباط العملية التعليمية وسير الامتحانات بدون أي مشاكل.