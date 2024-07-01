3 ظواهر غريبة تثير حيرة العلماء.. «كائن البرق وحرائق الزومبي والسحابة المثقوبة»

تُشعل الظواهر الغريبة، كالمجهول، الفضول في نفوس الجميع، سواء علماء يبحثون عن المعرفة أو أشخاصًا عاديين تجذبهم الأسرار والألغاز. كلما زادت غرابة هذه الظواهر ونُدرتها، ازدادت إثارتها وسحرها، فتُصبح حكايات تُروى من عالم آخر يموج بالغموض والعجائب.. فما أكثر الظواهر الغريبة التي عجز العلماء عن حلها أو الوصول لأسبابها حتى تلك اللحظة؟

في بداية شهر يونيو من هذا العام، شهد سكان إندونيسيا ظاهرة غريبة في سماء بلادهم، حيث ظهرت بوابة بيضاوية غامضة في الغيوم، تاركة وراءها فجوة كبيرة أثارت حيرة وقلق السكان المحليين، حيث ظهرت فوق منطقة ريفية في مقاطعة جاوة الشرقية، وشوهدت فجوة بيضاوية ذات حدود مظلمة تتشكل في طبقة من السحب الركامية، بحسب صحيفة « listverse».

أثارت هذه الظاهرة الغريبة قلق السكان المحليين، الذين لم يسبق لهم أن شاهدوا مثل هذا الشيء من قبل، وتساءل الكثيرون عن ماهية هذه الظاهرة وسبب حدوثها، تُعرف هذه الظاهرة باسم حفرة متتالية أو سحابة ثقب مثقوبة، وتحدث عندما تصبح قطرات الماء في السحب فائقة البرودة، أي تبقى في حالة سائلة حتى في درجات حرارة أقل من درجة التجمد.

وتعد هذه الظاهرة نادرة نسبيًا، لكنها ليست فريدة من نوعها، ولا تزال أسباب حدوثها قيد الدراسة من قِبل العلماء، ولكنهم يعتقدون أنها ناتجة عن مزيج من العوامل، بما في ذلك درجات الحرارة المنخفضة، والرطوبة العالية، والاضطرابات الجوية.

ما هو كائن البرق؟

كائن البرق، المعروف أيضًا باسم عفريت أو اضطراب الستراتوسفير، هو ظاهرة غامضة تتمثل في ظهور وميض أحمر عابر في السماء، عكس اتجاه البرق العادي الذي ينزل من السحب إلى الأرض، وقد جرى رصد كائن البرق لأول مرة في عام 1990، لكن ظلت هذه الظاهرة غامضة لسنوات عديدة، وفي عام 2023، تمكن عالم الفلك ستانيسلاف كانيانسكي من التقاط فيديو لكائن البرق أثناء عاصفة رعدية فوق وسط أوروبا، ووصفه بأنه يشبه قنديل البحر العملاق حيث يرتفع من الأرض نحو السماء بدلاً من أن ينزل منها، ويستمر لثوانٍ قليلة قبل أن يتلاشى، وفق بحث لجامعة جنوب أستراليا.

حرائق الزومبي تثير حيرة العلماء

مع حلول فصل الربيع في ألاسكا وكندا وسيبيريا، تظهر ظاهرة غريبة تُعرف باسم حرائق «الزومبي»، تبدأ هذه الحرائق في الاشتعال في أوائل شهر مايو، وتستمر لفترة من الوقت قبل أن تختفي، ويُعتقد أن هذه الحرائق لا تنطفئ تمامًا، بل تستمر في التوهج تحت الأرض خلال فصل الشتاء، وعندما يبدأ فصل الربيع من جديد، تعود إلى الظهور، مُشكلة ظاهرة غامضة تُحير العلماء، وفق دراسة لمجلة Nature.

يُقدم بعض الباحثين تفسيرًا بديلًا لهذه الظاهرة، فهم يعتقدون أن حرائق الزومبي قد تكون ناتجة عن عملية الاحتراق التلقائي، وهي ظاهرة تحدث عندما تتفاعل المواد العضوية مع الأكسجين في غياب مصدر حرارة خارجي.