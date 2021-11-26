خبير أرصاد يكشف ملامح شتاء هذا العام: أكثر برودة ويشهد ظواهر غريبة

حالة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة، تشهدها محافظات مصر، ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ حتى نهاية الأسبوع المقبل، ثم تنخفض بنحو 10 درجات مئوية، ابتداء من الأربعاء المقبل، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية التي يشهدها الأسبوع المقبل، مضيفة أن الأسبوع المقبل لا يشهد سقوط أمطار على مختلف محافظات مصر.

وقال الدكتور الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، أن فصل الخريف يحاول أن يثبت وجوده بارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وهذا ما يحدث كل عام في مثل ذلك التوقيت من تقلبات غير متوقعة في فصل الخريف، وطالب أبو المعاطي من المواطنين بتوخي الحذر من تخفيف الملابس في الأيام التي تشهد ارتفاع الحرارة لأن هذا الارتفاع مجرد ارتفاع وقتي ولا يستمر طويلا.

الشتاء المقبل أكثر برودة من العام الماضي

وأضاف أبو المعاطي، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مصر تشهد هذا العام في الشتاء فصلا شديد البرودة، حيث يبدأ في النصف الآخر من شهر ديسمبر المقبل، ويتوقع أن نشهد طقسا باردا عن شتاء العام الماضي، ويصاحبه أمطار شديدة في محافظات مصر.

وأكد أبو المعاطي، أن بداية الأمطار كانت من صعيد مصر هذا العام، ويعتبر ذلمك الأمر غريبا على طقس الجنوب المصري، لكن مع التغيير المناخي الذي يشهده العالم كله، فأصبحت هذه الظواهر المناخية ليست غريبة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن نشهد أمطارا كثيرة على محافظات مصر في فصل الشتاء المقبل.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وكشفت هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الجمعة كالتالي:

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 14 درجة.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة.

قنا العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة.

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 13 درجة.