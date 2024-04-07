5 ظواهر غريبة تحدث أثناء كسوف الشمس الكلي.. «هتشوفوا النجوم في عز الضهر»

العالم على موعد مع حدث نادر لا يتكرر سوى مرى واحدة في العمر، يقلب الموازين ويتحول اليوم 180 درجة بسبب ظاهرة كسوف الشمس الكلي، التي ستحجب أشعة الشمس بالكامل عن كوكب الأرض خلال ساعات النهار في مناطق متفرقة من العالم، وذلك لمدة 5 دقائق تقريبًا يعيش العالم خلالها في ظلام دامس.

كسوف الشمس الكلي 8 أبريل

الدكتور أشرف تادروس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، قال إنّ مدة الكسوف كاملًا منذ بدايته حتى نهايته حوالي 5 ساعات، وهذه المدة تكون منذ بداية دخول قرص القمر تدريجيًا على قرص الشمس حتى يغطيه بالكامل، ثم انسلاخه تدريجيا من الجهة الأخرى حتى يتركه تمامًا، أما الظلام التام الذي يحل على مناطق متفرقة من العالم ستكون مدته حوالي 4 دقائق فقط.

ظواهر غريبة مرتبطة بكسوف الشمس وهو ما أوضحه المهندس عصام جودة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء في حديثه لـ«الوطن» أنّ هناك بعض الظواهر الغريبة التي تظهر خلال فترة الكسوف الكلي للشمس تتمثل في الآتي:

تحول النهار إلى ليل دامس

الكسوف الكلي يتراوح عادة ما بين 3 إلى 7 دقائق فقط بحد أقصى، وهي الفترة التي تختفي فيها الشمس بالكامل، وخلال هذه الفترة يتحول النهار إلى ظلام دامس، وينقلب النهار إلى ليل في ظاهرة فريدة.

انخفاض درجات الحرارة

في الوقت الذي تختفي فيه الشمس بالكامل بفعل مرور القمر أمامها تمامًا تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف بسبب حجب أشعة الشمس، وهو ما يشبه مرور سحابة كثيفة أمام الشمس خلال الأيام العادية فتكثر الغيوم، وتنخفض معها درجات الحرارة، ولا يعتبر ذلك تغيرًا في حالة الطقس وإنما يكون انخفاضًا مؤقتًا حتى تنكشف أشعة الشمس مرة أخرى بعد مرور القمر.

رؤية بعض النجوم في السماء نهارًا بوضوح

ويقول رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفلك إنّ فترة الكسوف الكلي للشمس، يصبح العالم مُظلم تمامًا لدرجة أننّا نرى النجوم واضحة في السماء، وهي الحالة الوحيدة التي «نرى النجوم في عز الضهر»، وهو ما يتوقع أن يحدث في مصر عام 2027 ولن يكون مشاهدًا في القاهرة، وإنما يكون مرئيًا في الصعيد بدءًا من أسيوط وقنا والأقصر.

اضطراب الحيوانات والطيور

ويؤكد المهندس عصام جودة أنّ الحيوانات تفتقد لنفس درجة الوعي لدى الإنسان، وإنما تعتمد تصرفاتها على المشاهدة، فعندما تلاحظ الحيوانات انخفاض ضوء الشمس تدريجيًا تصاب بنوع من التوتر والاضطراب، فقد قد تشرع الأبقار والخيول في الاستعداد للخلود إلى النوم استعدادًا لليل، بينما تعود الطيور إلى أعشاشها، ويكون ذلك بشكل مؤقت، إلا أنّها تعود مرة أخرى لحياتها الطبيعية مع ظهور أشعة الشمس: «فيه ناس قالت مبالغات إنّ هيحصل هجرات للطيور والحيوانات لكن ده مش حقيقي، لكن بيحصل مجرد اضطراب أن الليل جالها بدري وهي مش واخدة على كده».

رؤية الكواكب المرئية

وبسبب كسوف الشمس الكلي، يمكن رؤية النجوم الخلفية للشمس والتي تمثل البرج أو المجموعة النجمية التي تقع فيها الشمس في هذه الفترة من العام، وهو مجموعة برج الحوت، خاصة وأنّ الزهرة وعطارد وزحل والمريخ في مسافة قريبة من الشمس ولكن يصعب رؤيتهم بسبب أشعة الشمس، في حين يظهروا بوضوح عندما يبعتدوا عن الشمس، فـ مثلًا يمكن رؤية المشتري كنجم لامع في السماء ليلًا، ومع الكسوف الكلي للشمس واختفاء ضوء الشمس يمكن رؤية هذه الكواكب بوضوح في النهار جنبًا إلى جنب مع النجوم.