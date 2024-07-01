متحدثة «مهرجان العلمين»: «المتحدة» تقرر رفع علم فلسطين في جميع الفعاليات

قالت الإعلامية منى عبدالوهاب، المنسق العام والمتحدث باسم مهرجان العلمين الجديدة، إنه نظرًا للظروف والأوضاع الراهنة، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن تطلق مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية تحت شعار «العالم علمين»، رافعة علم فلسطين الحبيبة ليرفرف جنبًا إلى جنب مع العلم المصري.

وأوضحت «منى»، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين، أن الشركة المتحدة قررت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لدعم الشعب الفلسطيني، متابعة: «كل عائلة مصرية وعربية تشارك في المهرجان تدعم عائلة فلسطينية».