الوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين بمؤتمر مهرجان العلمين

ألقى أشرف سالمان، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كلمة خاصة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الدورة الثانية لمهرجان العلمين.

وقال سالمان: «زملائي أعلنوا رفع علم فلسطين بجانب علم مصر، وأدعو الحضور بالوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين».

وتابع سالمان قائلا: «القيادة السياسية النهارده والمنظومة الجميلة اللي بيتعاون فيها الجميع بتثبت إننا جايين وبصرف النظر عن كل المعوقات اللي حصلت في الاقتصاد في العالم نتمنى أن تكون المرحلة دي عدت والمرحلة الجديدة تكون قادمة».