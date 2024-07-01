أحمد أمين رئيسا لـ«نبتة» ضمن فعاليات مهرجان العلمين

شهد المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين الإعلان عن عدد من الفعاليات، والتي كان من بينها مهرجان نبتة الذي سيترأسه الفنان أحمد أمين.

وصعد أمين على المسرح للإعلان عن تفاصيل المهرجان فقال: «عايز أشكرهم على اختياري لرئاسة المهرجان ده أنا أتمنى أبقى جنب الأطفال مش عشان اشتغلت معاهم أنا لما ببقى قريب من الأطفال بتعلم منهم كتير فيه حاجة عندهم مش عندنا خيال أوسع وحب للحياة ونشاط وعندهم حاجة مهمة إن الطفل بيستمتع بأقل الإمكانيات».

وانطلق المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للإعلان عن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي تنطلق فعالياته في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل.