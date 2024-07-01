حزب المصريين: تبرع «المتحدة» بـ60% من أرباح مهرجان العلمين يعكس دورها الوطني

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين، مؤكدا أن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتبرع كان متوقعًا ومتماشيًا مع كل ما تقوم به الشركة من خدمات وطنية واجتماعية، وانطلاقا من دورها الإنساني تجاه الأشقاء في فلسطين الحبيبة.

القيادة السياسية تبذل جهودا مضنية لتخفيف المعاناة عن أهالي غزة

وقال أبو العطا، في بيان اليوم الاثنين، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل فى إطار وطني وإنساني واضح، لتقدم نموذجًا متكاملا، موضحا أن هذا القرار الصائب وما تقدمه من أدوار اجتماعية متعددة يؤكد إيمان الشركة بالمشاركة الفعالة في القضايا المجتمعية والوطنية بمختلف أشكال الإعلام، وفي هذه المرة من خلال أهم مهرجانات العالم العربي والشرق الأوسط مهرجان العلمين الذي نفتخر به.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن مصر مهمومة بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وتقود حملة الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل شرف ووطنية وفق سياساتها القوية المتزنة القادرة على توجيه الرأي العام وفق رؤيتها، مؤكدا أن مصر منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في 7 أكتوبر وهي تمارس دور دبلوماسي وسياسي وإنساني عظيم نابع من دورها البارز والتاريخي في الدفاع عن القضية وإجهاض أي محاولة من نوعها لتصفيتها.

القضية الفلسطينية قضية أمة

وأشار إلى أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بأنها قضية أمة ولم ولن تتخلى عن دعم شعبنا الشقيق وستظل حائط الصد المتين المدافع عن حقوق الفلسطينيين والمتمسك بالتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة تضمن إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن الجميع يعلم حجم ما تتعرض له مصر بسبب موقفها القوي والصلب من مؤامرات وحملات تشويه خبيثة من جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد النيل من مصر للتشويش على حجم جرائمه.

ولفت إلى أن موقف الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، ومصر لم ولن تدخر جهدا في سبيل دعم قضية فلسطين، وتبذل جهودًا على جميع المستويات لوقف الحرب في غزة، وتتحرك سياسيًا ودبلوماسيًا وعلى صعيد المساعدات الإنسانية وغيرها للتخفيف من معاناة الفلسطينيين ونصرة حقوق الشعب الفلسطيني.

ونوه بأن الدولة المصرية تبذل جهودا مضنية في سبيل تخفيف معاناة أهالي غزة، ولم تدخر جهدا في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والدوائية لدعم الشعب الفلسطيني.