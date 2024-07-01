مؤسسة «نبيل الكاتب» تنظم احتفالية لتكريم متحدي الإعاقة بالبحيرة

نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية لتكريم متحدي الإعاقة في محافظة البحيرة، بنادي متحدي الإعاقة بميدان جلال قريطم.

هدف الاحتفالية

تهدف الاحتفالية إلى تكريم إنجازات متحدي الإعاقة في مختلف المجالات، تقديرًا لمساهماتهم في المجتمع، وتعزيز دمجهم في الحياة العامة.

الأنشطة والفعاليات

شملت الاحتفالية مجموعة من الأنشطة والفعاليات، أبرزها:

- تكريم المتميزين: في المجال الرياضي والعلمي والعالمي.

- توزيع شهادات التقدير: على المكرمين.

- توزيع كراتين المواد الغذائية: حيث تم توزيع 200 كرتونة مواد غذائية ووجبات غذائية جاهزة على أسر ذوي الإعاقة.

- يوم ترفيهي شامل للأطفال ذوي الإعاقة: تضمن:

- الرسم على الوجوه.

- مسرح عرائس.

- كرنفال للأطفال.

- اللعب مع العرائس الكرتونية.

واستفاد من هذه الاحتفالية ما يقرب من 2000 شخص من ذوي الإعاقة وأسرهم، وساهمت الفعاليات في نشر الوعي بقضايا الإعاقة وتعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

التحديات التي يواجهها متحدي الإعاقة

وفي سياق متصل، أعربت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب عن تقديرها لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، في تنظيم احتفالية تكريم متحدي الإعاقة بمحافظة البحيرة.

وقالت النائبة: «هذه الاحتفالية تعكس التزامنا تجاه دعم متحدي الإعاقة وتقدير إنجازاتهم في مختلف المجالات، نحن نسعى جاهدين لتعزيز دمجهم في الحياة العامة ونشر الوعي بقضاياهم».

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»: «نحن ندرك التحديات التي يواجهها متحدي الإعاقة وأسرهم، ونؤمن بأن دعمهم يشكل جزءًا أساسيًا من بناء مجتمع أكثر عدلًا وتكافؤًا، هذه الأنشطة والفعاليات ليست مجرد احتفال، بل هي خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاجتماعي والتنمية المستدامة».

وأشادت النائبة بمشاركة ما يقرب من 2000 شخص في الاحتفالية، مؤكدة أهمية استمرار مثل هذه المبادرات، التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التفاهم والتضامن المجتمعي.