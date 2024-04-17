مؤسسة نبيل الكاتب تشارك بأطنان من المساعدات في القافلة الإغاثية لغزة

يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجميع مؤسساته المختلفة، على إرسال أكبر كم ممكن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل أزمته الحالية، وأعلن التحالف منذ أيام قليلة دخول القافلة السادسة من المساعدات إلى القطاع.

مساعدات لقطاع غزة

وشاركت مؤسسة نبيل الكاتب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في القافلة السادسة من المساعدات الإغاثية المرسلة إلى القطاع، إذ ضمت الحافلات التابعة للمؤسة أطنان من المساعدات الإنسانية، وجاءت القافلة تضم المياه المعدنية والبطاطين، والملابس إلى جانب أنها تضم أيضا الأدوية والمواد الغذائية.

وعن القافلة السادسة من المساعدات الإنسانية التي يرسلها التحالف الوطني لقطاع غزة، ضمت في مرحلتها الثانية أكثر من 126 قاطرة محملة بما يزيد على 2400 طن من المواد الغذائية والأدوية، وجاءت محتويات القافلة على النحو التالي:

تفاصيل قافلة المساعدات

- أكثر من 2067 طنًا من المواد الغذائية

- 64 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية

- أكثر من 21 طنا من الملابس والبطاطين

- 20 طنا من الخيام والمراتب

- 185 طنا من المياه المعدنية

ويشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني المختلفة، وذلك لدعم الأشقاء في قطاع غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الدعم الفوري والمستمر للشعب الفلسطيني الشقيق.