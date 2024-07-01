أشرف سالمان: مصر تتوسط العالم أجمع وتتميز بطقس معتدل

قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المقريزي لخص موقع مصر في الماضي بأن الأقاليم السبعة تتوسطها مصر، «مصر تقع في الإقليم الثالث الذي يتميز بالطقس المعتدل، وفيه لطف في درجات الحرارة والطقس الجميل وفيه توسط للعالم أجمع».

مصر برها النيل وقدمها في البحر

وأضاف سالمان، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين، أن جمال حمدان في أعظم مجلد من 4 نسخ كتب عن شخصية مصر قائلا إن مصر برها النيل وقدمها في البحر.

وتابع: «التاريخ والمتعلمين والمثقفين يرون مصر، والقيادة السياسية والمنظومة التي يتعاون فيها شركاء التنمية والقطاع الخاص ومقدمي الخدمات والفنانين والإعلاميين الذين لديهم دور كبير للغاية في تطور هذا البلد قدما يثبت أننا قادمين، بصرف النظر عن كل المعوقات التي حدثت في الاقتصاد العالمي والمحلي والناشئة في 2019 وحتى 2024».