تستقبل مدرسة العلمين الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع وزارة البترول والثروة المعدنية بمحافظة مطروح والهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة السويدي إلكتريك وشركة أيوك، الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، معلنة تنسيق مدرسة العلمين الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025، للدراسة لمدة 3 سنوات، يحصل بعدها الطالب على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

تنسيق مدرسة العلمين الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية

وتستعرض «الوطن»، خلال هذا التقرير، تنسيق مدرسة العلمين الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025، ومميزات الدراسة وشروط التقديم والقبول بالمدرسة، وجاءت كالتالي:

مميزات مدرسة العلمين الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

شروط التقديم للمدرسة

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب خريج إعدادي عام أو خاص أو تجريبي.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية لهذا العام 2024 بمجموع 220 كحد أدنى.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أكتوبر 2024.

- اجتياز شروط القبول لكل تخصص.

- تقبل المدرسة التقديم من جميع محافظات الجمهورية.

التخصصات المتاحة

- فني خدمات قطاع الغرف (ذكور وإناث).

- فني أغذية ومشروبات (ذكور وإناث ).

المنهج الدراسي المقرر

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص في الفوجيا.

- التدريب.

شروط القبول التطبيقي

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.