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نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد مشروعات «العلمين الجديدة» (صور)

كتب:

أيمن حمزة
10:45 ص | الأحد 19 مايو 2024
قيادات الإسكان يستمعون لشرح مفصل عن الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التنموية

قيادات الإسكان يستمعون لشرح مفصل عن الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التنموية

تفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة، والأعمال الجاري تنفيذها.

الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية بالعلمين

واستمع مسؤولو الإسكان إلى شرحٍ مفصل عن الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التنموية التي تنفّذ بمدينة العلمين الجديدة، وخطط الطرح المستقبلية للمشروعات.

وأجرى المهندس أمين غنيم، جولة تفقدية بمواقع مشروعات مدينة العلمين الجديدة، بدأت بالمدينة التراثية مرورًا بكباري البوغاز، والأبراج الشاطئية، والكمبوند السكني مزارين، والحي اللاتيني، وكل مشاريع المدينة.

وشدد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن على أنّ الهوية البصرية للمدن تمثل عنصرًا حيويًا في تشكيل إنطباعات الزائرين والمستثمرين، ولذلك يجب العمل على تطويرها بشكل مستمر، كما أن الالتزام بالمعايير الموحدة سيساعد في تحقيق رؤية مستقبلية تجمع بين الجودة والجمال.

لتقييم الوضع الراهن وتحديد الأولويات

وأكد غنيم، أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشددًا على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.