إدارة التطوير بهيئة المجتمعات العمرانية تستعرض مشروعات العلمين الجديدة

استقبل المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بمقر الجهاز، مسؤولي الإدارة العامة للتطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث التعاون في مجال التطوير المؤسسي بالمدن الجديدة، وتفقد مشروعات المدينة، وذلك تحت شعار مدن عمرانية جديدة أكثر جاذبية واستدامة وجودة للحياة.

تحقيق التنمية المستدامة بالمدن الجديدة

وتأتي الزيارة في إطار جهود تحقيق التنمية المستدامة بالمدن الجديدة، والحرص على إتخاذ كل السبل لتحقيق أعلى معدلات التنمية بالمدن الجديدة، ومنها إعداد مجموعة من المسابقات المتخصصة مثل مسابقة أفضل مدينة لعام 2023 /2024.

وقام الوفد بجولة في مدينة العلمين الجديدة، تضمنت أبرز المشروعات في المدينة، حيث بدأت الزيارة من مشروع الممشى السياحي الذي يمتد على طول 14 كيلومترا، بالإضافة إلى مشاريع الأبراج الشاطئية، والمدينة التراثية والداون تاون وغيرها من المشاريع.

تنفيذ مشروعات على غرار منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية

وخلال الزيارة، قدم المهندس أحمد إبراهيم، شرحاً حول مختلف المشروعات بالمدينة في مقدمتها أبراج المنطقة الشاطئية، ومشروع أبراج الداون تاون، والتي يتم تنفيذها على غرار منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى الأنماط المختلفة من المشروعات السكنية، والمشروعات الخدمية والتعليمية والترفيهية، وغيرها من المشروعات التى تجعل المدينة صالحة للحياة على مدار العام، وليست مدينة مصيفية فقط.