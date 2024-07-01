مستثمرو جنوب سيناء يثمنون تخصيص 60% من إيرادات مهرجان العلمين لدعم غزة

ثمن الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، قرار الشركة المتحدة بتخصيص 60% من إيرادات مهرجان العلمين لهذا العام لدعم غزة، موضحا أن هذه الخطوة تدل على أن فلسطين تمثل أولوية للشعب المصري بجميع مكوناته، لافتا إلى أن هذه المخصصات، سيستفاد منها أهالي غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة.

مهرجان العلمين

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن مهرجان العلمين يمثل فرصة كبيرة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة، ومنطقة العلمين والساحل الشمالي بصفة خاصة، موضحا أن المهرجان يلقي الضوء على التنمية الكبيرة التي شهدتها المنطقة بين الإسكندرية ومطروح، خلال السنوات القليلة الماضية، ولاسيما مدينة العلمين الجديدة.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تكون فعاليات مهرجان العلمين خلال النسخة الثانية هذا العام، أفضل من العام الماضي، بفضل التحضيرات التي تمت خلال الفترة الماضية، معربا عن آماله في أن يستمر المهرجان طوال العام، استغلالا للإمكانات التي تتمتع بها منطقة الساحل الشمالي، التي تصلح لممارسة جميع أنواع السياحة.

زيادة الحركة السياحية

وأشار إلى أن مهرجان العلمين يسهم بشكل كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية، موضحا أن غالبية السياح الإماراتيين القادمين لمصر، باتوا يفضلون قضاء إجازاتهم بمنطقة الساحل الشمالي، ولا سيما مدينة العلمين، منوها بأن عدد غير قليل من السياح السعوديين والكوايتة، باتوا يفضلون زيارة منطقة الساحل الشمالي خلال زيارتهم لمصر.