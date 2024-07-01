«الغرف السياحية»: مهرجان العلمين أحد أهم أسباب إقبال السياح العرب

قال الخبير السياحي وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مهرجان العلمين الذي جرى إعلان موعده قبل قليل، يمثل واحدا من أهم أسباب الرواج السياحي للمنطقة، من الإسكندرية حتى مطروح، لافتا إلى أن المهرجان حقق نجاحا كبيرا خلال نسخته الأولى العام الماضي، من خلال جذب أعداد كبيرة من السياح العرب والمصريين، لمشاهدة النجوم الذين تألقوا خلال حفلاته.

الساحل الشمالي

أضاف الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مهرجان العلمين يعتبر سببا رئيسيا في تحول وجهة العديد من السياح العرب الوافدين لمصر، من التواجد بالقاهرة للانتقال إلى منطقة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، موضحا أن هناك العديد من الرحلات الجوية، من عدد من المدن العربية، باتت تصل مباشرة إلى العلمين لحضور المهرجان، وقضاء بضعة أيام وسط الطبيعية الخلابة للمنطقة.

وأشار إلى أنه منذ بدء مهرجان العلمين الصيف الماضي، هناك زيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية، ولا سيما الخليجية منها، موضحا أن السياحة العربية مهمة جدا لمصر، كون السائح العربي من ذوي الإنفاق المرتفع، علاوة عن أنه يكرر زيارته لمصر أكثر من مرة في العام.

جذب سياحي

لفت «زعير» إلى أن المهرجانات بصفة عامة، إحدى وسائل الجذب السياحي، مشيرا إلى أن مهرجان العلمين متكامل، يضم عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، التي تجذب العديد من السياح، ولا سيما السياح العرب، الذي تتوافق ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم مع الشعب المصري.