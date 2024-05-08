«جزر ومحميات».. الرحلات البحرية تنعش الحركة السياحية في الغردقة (صور)

أبحرت عشرات المراكب السياحية، اليوم الأربعاء، إلى الجزر والمحميات الطبيعية بشواطئ الغردقة، حيث تقل على متنها آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل حركة الطيران وتوافد السياح، وارتفاع نسبة إشغالات الفنادق إلى أكثر من 90%.

إبحار المراكب إلى الجزر والمحميات الطبيعية

وأكد أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية في الغردقة، انتعاش حركة الرحلات البحرية إلى الجزر والمحميات الطبيعية، حيث يأتي السياح خصيصاً من جميع دول العالم للقيام بهذه الرحلات، والاستمتاع بممارسة الغطس والسنوركل.

ولفت «بيجو» إلى أن أكثر الجنسيات إقبالا على رحلات الجزر السياح الإيطاليين والألمان والتشيك والبولنديين والإنجليز والفرنسيين، حيث يعشقون سياحة الغوص والرحلات البحرية.

7 ساعات زمن الرحلة

وأوضح بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، توافد السياح على شاطئ مارينا السياحي بالغردقة، والذي يعد أكبر ميناء يخوت ومراكب سياحية، حيث تبحر الرحلات في الصباح إلى جزر الغردقة وتعود في الرابعة مساء، وتستغرق الرحلة 7 ساعات.

انتعاش الرحلات البحرية

ومن جانبه ذكر الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الشمالية بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، أن هناك تفتيشا دوريا على المراكب، للتأكد من صلاحيتها واستخراج التصاريح من الجهات المختصة، حيث تخضع الرحلات إلى الرقابة من كل الأجهزة المعنية لتوفير سبل الراحة للسياح.