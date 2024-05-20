إسلام أبو الفتوح: 25% من الحركة السياحية الوافدة لمصر تأتي عبر السوق العربي

ذكر إسلام أبو الفتوح، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن الملتقى العربي شهد مشاركة واسعة، إذ زاد عدد الزوار للمعرض السياحي بنسبة 15% عن العام السابق؛ ليسجل أكثر من 46 ألف زائر من المهتمين بالقطاع السياحي العالمي.

وأشار إلى أنه لاحظ زخمًا كبيرًا للمعرض، والدليل على ذلك زيارة 66% من زوار العام الماضي في اليوم الأول للمعرض بدبي.

الجناح المصري في معرض دبي

وعن الجناح المصري المشارك في المعرض هذا العام، أكد «أبو الفتوح» أنه يعتبر الأكبر في تاريخ المشاركات المصرية، إذ شاركت مصر بجناح تبلغ مساحته 720 متر مربع، مشيدًا بالتطور الملحوظ في تصميم الجناح وضمه ثقافات جديدة تعبر عن مصر مثل استعراض الثقافة النوبية، ليأتي معبرًا عن المزج بين الأصالة التاريخية والحداثة مع مزيد من الرفاهية داخل أجنحة العارضين، بما يعكس الرسالة التسويقية للقطاع نحو استهداف الفئات الأكثر إنفاقًا من السائحين.

وأوضح أن موقعه كان بجوار جناح دولة الإمارات، وهي الدولة المضيفة، مما عزز من زوار أعداد الجناح المصري، رغم تحدي المنافسة مع الأجنحة العربية، خاصة الإماراتية والسعودية.

منتج «العمرة بلس»

وأشار إلى أن التعاون بين الشركات المصرية والعربية لتقديم منتج سياحي مشترك يزيد من السياحة البينية بين هذه الدول، مثل منتج «العمرة بلس»، كما أن تميز وتنوع مقومات السياحة بمصر يعمل على زيادة استقطاب السائح العربي.

ودعا إلى دراسة إمكانية الاستفادة من التأشيرة الخليجية الموحدة لتحقيق زيادة مطردة من الزوار العرب والأجانب، مؤكدا أهمية الاهتمام بالأسواق المصدرة للسياحة لمصر، وتوقع أن تأتي السعودية في المرتبة الثانية العام القادم للدول المصدرة للوفود الأجنبية، وطالب بمخاطبة الشرائح العائلية بالمملكة العربية السعودية لزيادة الإقبال منهم على ممارسة التجارب والأنماط السياحية بمصر.